14.08.2025  17:22   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова замінили сотні метрів зношених водопроводів

Які та де наразі проводяться роботи та про плани відновлення розповіли та показали у комплексі «Харківводопостачання».

Замінили сотні метрів зношених водопроводів комунальники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, комунальники у Шевченківському районі міста
  • з початку року замінили 650 м технічно зношених водопроводів
  • зараз проводять модернізацію аварійної ділянки трубопроводу на пр. Перемоги, бо на ній почастішали пориви
  • замінили 180 м водопроводу з запланованих 400 м. без відключення споживачів від послуги. Води не буде тільки на короткий період перепідключення мереж. 
В рамках підготовки водопроводів до експлуатації взимку районної бригади
  • готують до оновлення ділянку водогону на вул. Старицького та
  • проводять монтаж оглядових колодязів і заміну пожежних гідрантів.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відновили понад 140 будинків.

 
