09.09.2025  17:16   Дмитро Колонєй

У Харкові триває маштабна заміна труб на магістральному водоводі (фото)

Скільки проблемних ділянок тепловики замінили протягом війни розповіли у КП "ХТМ" Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Шевченківському районі замінили 75% проблемних ділянок тепломагістралей протягом повномасштабної війни. 
 
 
Наразі фахівці підприємства
  • міняють 400 м магістрального водоводу на вул. Старицького.
  • приділяють особливу увагу мережам холодної води та прокладають водоводи для децентралізованої системи теплопостачання.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова відремонтували сотні квадратних метрів покрівель.

 
