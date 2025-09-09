09.09.2025 17:33
В Україні змінили порядок проведення призову та прискорили друк повісток
Стало відомо, яку постанову прийняв Уряд України.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, Уряд змінив порядок проведення призову.
Згідно прийнятих у постанові 1062 змін друк повісток, які сформовані за допомогою реєстру призовників та направлення їх засобами поштового зв’язку зможуть здійснювати також і обласні та Київський міський ТЦК на підставі відповідних договорів.
Повістка може формуватися автоматизовано за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У такому разі керівник районного (міського) ТЦК або його відділу накладає на повістку кваліфікований електронний підпис у день її формування.
Таким чином автоматизований друк повісток буде прискорено.
Також тепер, як поінформував народний обранець Олександр Федієнко, відправлення повістки поштоювважається офіційним врученням повістки. Це дає можливість робити масові розсилки та унеможливлює ухилення від вручення через пошту.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, кому з чоловіків треба підтвердити
інвалідність для відстрочки, як це зробити та що буде у разі, якщо вони це не зроблять.
