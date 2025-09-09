В Україні змінили порядок проведення призову та прискорили друк повісток

Згідно прийнятих у постанові 1062 змін друк повісток, які сформовані за допомогою реєстру призовників та направлення їх засобами поштового зв’язку зможуть здійснювати також і обласні та Київський міський ТЦК на підставі відповідних договорів.

Повістка може формуватися автоматизовано за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У такому разі керівник районного (міського) ТЦК або його відділу накладає на повістку кваліфікований електронний підпис у день її формування.

Таким чином автоматизований друк повісток буде прискорено.