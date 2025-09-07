    
07.09.2025  20:09   Дмитро Колонєй

Кому з чоловіків треба підтвердити інвалідність для відстрочки та як це зробити

Без своєчасного оформлення документів чоловіки можуть втратити свій статус.


Як повідомляє РЕДПОСТ, на огляд зобов'язані прийти здебільшого лише чоловіки віком 25-60 років з другою та третьою групою інвалідності, призначеною після 24 лютого 2022 року, які мали пройти повторний огляд у період з 2022 року до кінця 2024-го і не пройшли.
 

У разі якщо

 
  • особа отримала інвалідність до реформи МСЕК, але не проходила перегляду, їй доведеться пройти повторний огляд за новими правилами.
  • особа отримала інвалідність після реформи МСЕК, тобто після 1 січня, то їй має призначити дату огляду у 2025 році. Якщо особі призначили інвалідність цього року за новими правилами, то до листопада перегляд їй не потрібно проходити.

Якщо особа не може сама приїхати на ОПФО

 
  • для продовження статусу особи з інвалідністю оцінку функціонування її організму може провести заочно сімейний лікар. Який потім надасть документи про стан особи на ОПФО в електронному вигляді.
Не проходити перекомісію можуть:

 
  • особи з тяжкими порушеннями функцій організму;
  • ті, хто не має кінцівок або відсутні будь-які парні органи;
  • люди, які не чують чи не бачать;
  • особи з онкологією чи психічними захворюваннями.
  • особи, які перебувають у зонах бойових дій або тимчасово окупованих територіях, а також військовослужбовці, співробітники поліції та СБУ.
 
Якщо людина хоче повернутися в Україну і потім знову виїхати, отримавши відстрочку від мобілізації через інвалідність, тоді їй потрібно повернутися до країни та пройти перекомісію у встановлений для неї термін.
 

Що буде, якщо не пройти огляд

 
Ті особи, які мають пройти перегляд, але туди не підуть, після цього
втратять можливість підтвердити свій статус особи з інвалідністю та втратять її.
після втрати статусу особи з інвалідністю не зможуть знову оформити відстрочку від мобілізації на підставі інвалідності.
 
Якщо до 1 листопада деякі особи не пройдуть перекомісію, не оновлять дані, знову не оформлять відстрочення, то вони можуть бути мобілізовані на загальних підставах.
 
