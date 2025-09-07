У Києві сталася моторошна автотроща з вибухом, є загиблі

Стало відомо про жахливу аварію у столиці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківському шосе у Києві сталася жахлива смертельна ДТП.24-річний водій Audi виїхав на «зустрічку», де влетів у Nissan. На дорозі тіла загиблих.
