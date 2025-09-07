    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Києві сталася моторошна автотроща з вибухом, є загиблі
07.09.2025  19:08   Дмитро Колонєй

У Києві сталася моторошна автотроща з вибухом, є загиблі

Стало відомо про жахливу аварію у столиці.

Сталася смертельна автотроща з вибухом у Києві Audi та Nissan

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківському шосе у Києві сталася жахлива смертельна ДТП.24-річний водій Audi виїхав на «зустрічку», де влетів у Nissan. На дорозі тіла загиблих.

Сталася смертельна автотроща з вибухом у Києві Audi та Nissan

Сталася смертельна автотроща з вибухом у Києві Audi та Nissan

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на окружній сталася страшна аварія. 
 
 
Тэги:  смерть, дтп, аварія
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.09 Надзвичайні події Російські інтервенти вбили жінку під час ударів по Харківщині 04.09 Lifestyle Пішов з життя великий модельєр Джорджо Армані 04.09 Надзвичайні події Знайдено мертвим зниклого у Харкові більше трьох місяців тому чоловіка
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 