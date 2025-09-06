06.09.2025 20:55 Віталій Хіневич

Харків’яни зможуть спостерігати унікальне затемнення

Жителі міста стануть свідками астрономічного явища — повного місячного затемнення, яке відбудеться 7 вересня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський планетарій.

Повне місячне затемнення є однією з найяскравіших подій у світі астрономії. На відміну від сонячного затемнення, воно абсолютно безпечне для спостереження неозброєним оком та не потребує спеціального обладнання для захисту зору.

За попередніми прогнозами, тривалість затемнення складе понад п’ять годин. У Харкові особливі фази відбуватимуться у такі моменти:

початок повної фази — о 20:31,

кульмінація затемнення — о 21:12,

завершення повної фази — о 21:53,

повний вихід Місяця з тіні Землі — близько 23:55.

Жителі Харкова зможуть спостерігати всі основні фази явища, включно з моментом, коли Місяць набуде характерного червоного відтінку, що отримав назву «кривавий Місяць».

Астрономи зазначають, що зміна кольору зумовлена тим, що сонячне світло, проходячи крізь атмосферу Землі, заломлюється і відбивається на поверхню Місяця. Відтінки можуть варіюватися від мідно-червоного до темно-коричневого залежно від стану атмосфери та рівня забруднення повітря.

Затемнення буде видно не лише в Україні, а й у багатьох регіонах світу: в Європі, Азії, Африці, Австралії та Антарктиді. Для харків’ян ця подія стане особливо видовищною, адже Місяць у нічному небі міста набуде яскраво-червоних тонів.

