У Харкові зіткнулися два мотоциклісти та впали на людей
Поліцейські Харкова встановлюють обставини події.
, 7 вересня 2025 року близько 17:50 на автошляху Київ-Харків-Довжанський 21-річний водій мотоцикла KTM 390 Adventure та 21-річний кермувальник мотоцикла Suzuki GSR, які рухались в одному напрямку та не витримали безпечний боковий інтервал, зіткнулися
між собою та впали на перехожих.
Через аварію травми та переломи отримали пішоходи - двоє чоловіків 18 і 32 років, жінка 34 років та керманич KTM 390 Adventure. Постраждалих госпіталізували до медичного закладу.
моторошна автотроща з вибухом, є загиблі.
