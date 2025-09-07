    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові зіткнулися два мотоциклісти та впали на людей
07.09.2025  21:19   

У Харкові зіткнулися два мотоциклісти та впали на людей

Поліцейські Харкова встановлюють обставини події.

Зіткнулися два мотоциклісти на KTM 390 Adventure та Suzuki GSR й впали на людей: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 7 вересня 2025 року близько 17:50 на автошляху Київ-Харків-Довжанський 21-річний водій мотоцикла KTM 390 Adventure та 21-річний кермувальник мотоцикла Suzuki GSR, які рухались в одному напрямку та не витримали безпечний боковий інтервал, зіткнулися між собою та впали на перехожих.
 
Через аварію  травми та переломи отримали пішоходи - двоє чоловіків 18 і 32 років, жінка 34 років та керманич KTM 390 Adventure. Постраждалих госпіталізували до медичного закладу. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Києві сталася моторошна автотроща з вибухом, є загиблі.
 
Тэги:  дтп, аварія, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.09 Надзвичайні події У Києві сталася моторошна автотроща з вибухом, є загиблі 07.09 Надзвичайні події У Харкові сталася жахлива аварія на окружній 05.09 Надзвичайні події На Харківщині затисло жінку у автівці під час аварії
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 