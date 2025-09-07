    
Главная Новини Харкова Армія Командир розвідвзводу розповів про "тарифи" ТЦК
07.09.2025  14:41   Дмитро Колонєй

Командир розвідвзводу розповів про "тарифи" ТЦК

Скільки та за що доведеться заплатити.

Як повідомляє РЕДПОСТ, командир розвідвзводу 28-ї бригади ЗСУ Ротан Кримський розповів, навіть для того, аби мобілізувати людину через рекрутінговий центр бригади треба заплатити 8000$. Піти  додому, аби за людину на цей день забули, ніяких гарантій , що завтра його знову не піймають  - 30 000$.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив інформацію народної обраниці, скільки коштує «відкупитись» від ТЦК.

 

Тэги:  тцк, мобілізація, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.09 Надзвичайні події Мешканець Харківщини вдарив ножем працівника ТЦК та намагався втекти 03.09 Надзвичайні події Чоловік з балончиком та палицею напав на працівника ТЦК у Харкові 31.08 Суспільство Які зміни чекають на українців з вересня 2025 року
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 