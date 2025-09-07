Командир розвідвзводу розповів про "тарифи" ТЦК

Скільки та за що доведеться заплатити.
Як повідомляє РЕДПОСТ, командир розвідвзводу 28-ї бригади ЗСУ Ротан Кримський розповів, навіть для того, аби мобілізувати людину через рекрутінговий центр бригади треба заплатити 8000$. Піти додому, аби за людину на цей день забули, ніяких гарантій , що завтра його знову не піймають - 30 000$.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив інформацію народної обраниці, скільки коштує «відкупитись» від ТЦК.
