    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Отримає вирок чоловік, яий обшахраював на мільйон бюджет Харкова
07.09.2025  15:31   Дмитро Колонєй

Отримає вирок чоловік, яий обшахраював на мільйон бюджет Харкова

"Паперовй" ремонт лікарні, задорого коштував громаді Харкова.


Отримає вирок чоловік, яий обшахраював на мільйон бюджет Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, у харківській лікарні проводився капітальний ремонт приймального відділення. Контроль за проведенням робіт здійснював інженер з технічного нагляду.
 
Однак він підписав акти виконаних робіт, у яких вказувалися роботи, що фактично не проводилися, та матеріали, які не використовувалися. Серед невиконаних робіт: 
 
  • утеплення фасаду,
  • герметизація стиків панелей
  • встановлення обладнання, яке реально не монтувалось тощо.
 
Тому було безпідставно перераховано понад 1,3 млн грн бюджетних коштів.
 
Обвинуваченого судитимуть в Індустріальному районному суді м. Харкова.
 
Стосовно директора фірми-підрядника вже триває судовий розгляд. Йому інкримінують ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про суд над  посадовицею, шахрайська схема якої завдала збитків на мільйон.
 
Тэги:  афера, шахрайство, харків, кримінал
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.09 Надзвичайні події Як вкрасти мільйон на купівлі мікроскопа: у Харкові судитимуть посадовицю 04.09 Надзвичайні події На Харківщині викриті корупційні схеми на десятки мільйонів гривень 03.09 Надзвичайні події Спіймали на гарячому двох харків'ян, які допомагали чоловікам втекти з України
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 