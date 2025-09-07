07.09.2025 15:31 Дмитро Колонєй

Отримає вирок чоловік, яий обшахраював на мільйон бюджет Харкова

"Паперовй" ремонт лікарні, задорого коштував громаді Харкова.



Як повідомляє РЕДПОСТ , у харківській лікарні проводився капітальний ремонт приймального відділення. Контроль за проведенням робіт здійснював інженер з технічного нагляду.

Однак він підписав акти виконаних робіт, у яких вказувалися роботи, що фактично не проводилися, та матеріали, які не використовувалися. Серед невиконаних робіт:

утеплення фасаду,

герметизація стиків панелей

встановлення обладнання, яке реально не монтувалось тощо.

Тому було безпідставно перераховано понад 1,3 млн грн бюджетних коштів.

Обвинуваченого судитимуть в Індустріальному районному суді м. Харкова.

Стосовно директора фірми-підрядника вже триває судовий розгляд. Йому інкримінують ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

