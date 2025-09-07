07.09.2025 15:31 Дмитро Колонєй
Отримає вирок чоловік, яий обшахраював на мільйон бюджет Харкова
"Паперовй" ремонт лікарні, задорого коштував громаді Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у харківській лікарні проводився капітальний ремонт приймального відділення. Контроль за проведенням робіт здійснював інженер з технічного нагляду.
Однак він підписав акти виконаних робіт, у яких вказувалися роботи, що фактично не проводилися, та матеріали, які не використовувалися. Серед невиконаних робіт:
-
утеплення фасаду,
-
герметизація стиків панелей
-
встановлення обладнання, яке реально не монтувалось тощо.
Тому було безпідставно перераховано понад 1,3 млн грн бюджетних коштів.
Обвинуваченого судитимуть в Індустріальному районному суді м. Харкова.
Стосовно директора фірми-підрядника вже триває судовий розгляд. Йому інкримінують ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).
