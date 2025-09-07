    
07.09.2025  12:22   

Як вкрасти мільйон на купівлі мікроскопа: у Харкові судитимуть посадовицю

Прокурори направили до суду у Харкові обвинувальний акт стосовно шахрайських дій жінки.

Отримає вирок посадовиця, як показала, як вкрасти мільйон на купівлі мікроскопа: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, уповноважена особа з публічних закупівель наукового інституту у Харкові
  • користуючись своїм службовим становищем, штучно завищила очікувану вартість обладнання — інфрачервоного мікроскопа;
  • при формуванні тендерної документації вказала комерційні пропозиції трьох компаній, дві з яких фактично не надавали жодних офіційних документів, що дозволило їй сформувати завищену очікувану вартість закупівлі;
  • підписала договір з однією з фірм-постачальників на суму понад 4,2 млн гривень, хоча реальна ринкова вартість аналогічного мікроскопа на момент укладання договору складала близько 3,3 млн грн з урахуванням ПДВ;
  • завдала збитків внаслідок закупівлі за завищеною вартістю майже 1 млн грн бюджетних коштів.
 
Справа передана на розгляд до Шевченківського районного суду м. Харкова.
 
Суд наклав арешт на квартиру жінки. Вживаються міри для відшкодування збитков державі, та повернення незаконно витрачених бюджетних коштів 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині викриті корупційні схеми на десятки мільйонів гривень.
 
Тэги:  афера, шахрайство, харків
