07.09.2025  13:06   Дмитро Колонєй

Окупанти втратили десятки одиниць техніки та укриттів на Харківському напрямку

Оперативна ситуація по Харківському напрямку на 7 вересня 2025 року від ОТУ Харків.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківському напрямку минулої доби російські окупанти
  • нанесли по позиціях наших військ 1 авіаційний удар з використанням 6 НАР,
  • здійснили 122 обстріли, з них - 47 ударів дронами-камікадзе. 
Сили оборони
  • знешкодили 14 агресорів, з них-2 безповоротньо. 
ЗСУ знищили та пошкодили озброєння, військову техніку та укриття ворога:
  • 1 ББМ;
  • 1 артилерійська система;
  • 9 автомобілів;
  • 24 БпЛА;
  • 3 одиниці спеціальної техніки.
  • 54 укриття для особового складу;
  • 3 стартові позиції запуску БпЛА.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на обох напрямках Харківщини захлинулися 13 атак ворога на позиції українських захисників.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Материалы по теме

 
