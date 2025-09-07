07.09.2025 13:06 Дмитро Колонєй
Окупанти втратили десятки одиниць техніки та укриттів на Харківському напрямку
Оперативна ситуація по Харківському напрямку на 7 вересня 2025 року від ОТУ Харків.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, на Харківському напрямку минулої доби російські окупанти
-
нанесли по позиціях наших військ 1 авіаційний удар з використанням 6 НАР,
-
здійснили 122 обстріли, з них - 47 ударів дронами-камікадзе.
Сили оборони
-
знешкодили 14 агресорів, з них-2 безповоротньо.
ЗСУ знищили та пошкодили озброєння, військову техніку та укриття ворога:
-
1 ББМ;
-
1 артилерійська система;
-
9 автомобілів;
-
24 БпЛА;
-
3 одиниці спеціальної техніки.
-
54 укриття для особового складу;
-
3 стартові позиції запуску БпЛА.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що на обох напрямках Харківщини захлинулися
13 атак ворога на позиції українських захисників.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0