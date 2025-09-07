07.09.2025 13:54 Дмитро Колонєй

Росіяни взимку будуть гатити по енергооб'єктам: що радять українцям

Фахівец надав свій прогноз на зимовий період в Україні.



Як повідомляє РЕДПОСТ , екс-міністр енергетики Юрій Продан попередив , що Росія цілеспрямовано готується бити по критичній інфраструктурі України, зокрема по об’єктах газопостачання та енергетики. Це дуже небезпечно, адже в умовах зниження температури відсутність тепла може змусити спускати воду з систем опалення, щоб уникнути руйнування батарей та труб.

За його оцінкою, хоча наразі відновлено більше половини пошкоджених об’єктів, майже 50% залишаються в критичному стані, що може спричинити масштабні перебої з електропостачанням і теплом після масованих атак.

Фахівець порадив українцям, які мають можливість, заздалегідь подбати про альтернативні варіанти проживання. Зокрема, варто подумати про виїзд за межі великих міст.