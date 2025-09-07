    
07.09.2025  13:54   Дмитро Колонєй

Росіяни взимку будуть гатити по енергооб'єктам: що радять українцям

Фахівец надав свій прогноз на зимовий період в Україні.


Росіяни взимку будуть гатити по енергооб'єктам: що радять українцям
Як повідомляє РЕДПОСТ, екс-міністр енергетики Юрій Продан попередив, що Росія цілеспрямовано готується бити по критичній інфраструктурі України, зокрема по об’єктах газопостачання та енергетики. Це дуже небезпечно, адже в умовах зниження температури відсутність тепла може змусити спускати воду з систем опалення, щоб уникнути руйнування батарей та труб.
 
За його оцінкою, хоча наразі відновлено більше половини пошкоджених об’єктів,  майже 50% залишаються в критичному стані, що може спричинити масштабні перебої з електропостачанням і теплом після масованих атак.
 
Фахівець порадив українцям, які мають можливість, заздалегідь подбати про альтернативні варіанти проживання. Зокрема, варто подумати про виїзд за межі великих міст.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ремонтники Харкова завершують підготовку внутрішньобудинкових електромереж до зими.
 
