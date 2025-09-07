07.09.2025 11:44 Дмитро Колонєй

У Міносвіти розповіли, що планується запропонувати тим, хто не здав НМТ

Відомство планує нововедення щодо майбутніх абітурієнтів.



Як повідомляє РЕДПОСТ , очільник міністерства Оксен Лісовий розповів , що відомство планує запровадити «нульовий курс» для абітурієнтів, які з будь-яких причин не змогли скласти НМТ і вступити до університету.

«Вступ без НМТ на «нульовий курс» дозволить забрати дітей, які не здали з різних причин: через освітні втрати, через те, що навчались за кордоном, з якихось інших причин, на «нульовий курс» і провчити їх рік. Причому забрати їх не тільки під час вступної кампанії, але й організувати іншу вступну кампанію, наприклад, «зимовий вступ», «весняний вступ»», – сказав міністр.

Водночас, щоб не порушувати справедливий розподіл державних ресурсів, після навчання на «нульовому курсі» такі вступники все одно повинні будуть скласти НМТ.

За інформацією міністра, ректорська спільнота підтримує цю ідею.

