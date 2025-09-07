    
Главная Новини Харкова Освіта У Міносвіти розповіли, що планується запропонувати тим, хто не здав НМТ
07.09.2025  11:44   Дмитро Колонєй

У Міносвіти розповіли, що планується запропонувати тим, хто не здав НМТ

Відомство планує нововедення щодо майбутніх абітурієнтів.


У Міносвіти розповіли, що планується запропонувати тим, хто не здав НМТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, очільник міністерства Оксен Лісовий розповів, що відомство планує запровадити «нульовий курс» для абітурієнтів, які з будь-яких причин не змогли скласти НМТ і вступити до університету.
 
«Вступ без НМТ на «нульовий курс» дозволить забрати дітей, які не здали з різних причин: через освітні втрати, через те, що навчались за кордоном, з якихось інших причин, на «нульовий курс» і провчити їх рік. Причому забрати їх не тільки під час вступної кампанії, але й організувати іншу вступну кампанію, наприклад, «зимовий вступ», «весняний вступ»», – сказав міністр.
 
Водночас, щоб не порушувати справедливий розподіл державних ресурсів, після навчання на «нульовому курсі» такі вступники все одно повинні будуть скласти НМТ.
 
За інформацією міністра, ректорська спільнота підтримує цю ідею.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що діюча форма Національного мультипредметного тесту надмірно завантажує школярів.
Тэги:  нмт, освіта
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.08 Освіта Національний мультипредметний тест надмірно завантажує харківських школярів 04.07 Освіта Статистика 200-бальних результатів НМТ-2025: скільки випускників Харківщини досягли максимуму 06.03 Освіта В Україні стартувала реєстрація на НМТ-2025
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 