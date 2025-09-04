04.09.2025 10:30 Віталій Хіневич

У Харкові шахраїв ошукали людей через фейкову «Дію»

Зловмисники обіцяли «державну допомогу» — натомість знімали гроші з карток. Двоє харків’ян організували схему інтернет-шахрайства, через яку люди втрачали свої заощадження.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, підозрювані чоловіки віком 21 та 22 роки запускали у Facebook таргетовану рекламу про нібито виплати від держави. Перехід за посиланням відкривав фішинговий сайт, схожий на «Дію».

Надалі їм відкривалося діалогове вікно, яке було візуально схоже на додаток банку, що не викликало жодних сумнівів щодо автентичності.

Довірливі користувачі вводили там пін-код від банківської картки, а також логін і пароль до мобільного застосунку, фактично віддаючи доступ до власних рахунків.

Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які стали жертвами шахрайської схеми. Вже відомо про двох людей, яких ошукали аферисти.

Прокурори у суді клопотатимуть про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

