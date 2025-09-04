04.09.2025 10:05 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 4 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 4 вересня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 13

Золочів - 13

Богодухів - 11

Коломак - 10

Великий Бурлук - 12

Печеніги - 10

Слобожанське - 11

Куп’янськ - 10

Берестин - 11

Лозова - 13

Ізюм - 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 3 вересня 2025 року.