Який радіаційний фон в Харкові та області на 3 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 3 вересня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 12

Золочів - 11

Богодухів - 12

Коломак - 09

Великий Бурлук - 10

Печеніги - 12

Слобожанське - 15

Куп’янськ - 11

Берестин - 12

Лозова - 11

Ізюм - 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

