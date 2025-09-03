Укрзалізниця повідомили про затримку руху поїздів

Внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури в Кіровоградській області низка поїздів відправились в обʼїзд пошкодженої ділянки, що спричинить затримки цих рейсів до 7 годин.
Сприятливий день для бізнесу, громадських заходів і спорту. Будьте обережні з начальством, уникайте невизначеності, та не піддавайтеся ліні.
Увесь день у Харкові небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів.
3 вересня у світі відзначається День боротьби з самотністю.
