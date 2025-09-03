03.09.2025 09:20 Віталій Хіневич

Укрзалізниця повідомили про затримку руху поїздів

Внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури в Кіровоградській області низка поїздів відправились в обʼїзд пошкодженої ділянки, що спричинить затримки цих рейсів до 7 годин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Вже відправились в обʼїзд та надолужують затримку такі рейси:

№75 Київ - Кривий Ріг

№791 Кременчуг - Київ

№85 Запоріжжя - Львів

№79 Дніпро - Львів

№51 Запоріжжя - Одеса

№119 Дніпро - Хелм

- №37 Запоріжжя - Київ

№31 Запоріжжя - Перемишль

№121 Херсон - Краматорськ

№59 Харків - Одеса

№65/165 Харків - Черкаси, Умань.

Низка рейсів ще очікує відновлення інфраструктури та затримується. Це стосується рейсів:

№76 Кривий Ріг - Київ

№102 Краматорськ - Херсон

№38 Київ - Запоріжжя

№80 Львів - Дніпро

№120 Хелм - Дніпро

№86 Львів - Запоріжжя

№54 Одеса - Дніпро,

№254 Одеса - Кривий Ріг

№8 Одеса - Харків.

