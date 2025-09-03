    
03.09.2025  09:20   Віталій Хіневич

Укрзалізниця повідомили про затримку руху поїздів

Внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури в Кіровоградській області низка поїздів відправились в обʼїзд пошкодженої ділянки, що спричинить затримки цих рейсів до 7 годин.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Вже відправились в обʼїзд та надолужують затримку такі рейси:
 
  • №75 Київ - Кривий Ріг
  • №791 Кременчуг - Київ
  • №85 Запоріжжя - Львів
  • №79 Дніпро - Львів
  • №51 Запоріжжя - Одеса
  • №119 Дніпро - Хелм
  • - №37 Запоріжжя - Київ
  • №31 Запоріжжя - Перемишль
  • №121 Херсон - Краматорськ
  • №59 Харків - Одеса
  • №65/165 Харків - Черкаси, Умань.
Низка рейсів ще очікує відновлення інфраструктури та затримується. Це стосується рейсів:
 
  • №76 Кривий Ріг - Київ
  • №102 Краматорськ - Херсон
  • №38 Київ - Запоріжжя
  • №80 Львів - Дніпро
  • №120 Хелм - Дніпро
  • №86 Львів - Запоріжжя
  • №54  Одеса - Дніпро,
  • №254 Одеса - Кривий Ріг
  • №8 Одеса - Харків.

