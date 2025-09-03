03.09.2025 09:01 Віталій Хіневич

Харків планує закупівлю автобусів

КП «Салтівське трамвайне депо» оголосило тендер на закупівлю 85 автобусів.

Міський голова Ігор Терехов сьогодні, 2 вересня, в ефірі національного телемарафону зазначив , що внаслідок ворожих обстрілів громадський транспорт у Харкові, зокрема автобуси, зазнав значних пошкоджень, передає РЕДПОСТ.

Крім того, значну частину рухомого складу було передано на початку повномасштабного вторгнення рф для потреб військових.

«Сьогодні ми маємо дефіцит рухомого складу. Автобуси забезпечують перевезення харків’ян, у тому числі дітей до метрошкіл та підземних шкіл. У Харкові зараз мешкає близько 1,3 мільйона осіб. Люди повертаються до міста, і потрібно працювати на перспективу. Саме тому ми оголосили тендер на закупівлю автобусів для нашого комунального підприємства», - повідомив мер.

За його словами, йдеться про вживаний транспорт, однак він буде сучасним, відповідатиме всім технічним вимогам і матиме гарантію якості.

