03.09.2025 08:35 Віталій Хіневич

Харківщина на ранок 3 вересня: оперативна інформація від ХОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

3 КАБ;

3 БпЛА типу «Герань-2»;

2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Цупівка), приватний будинок (сел. Слатине);

у Куп'янському районі пошкоджено магазин, аптеку, автомобіль (с. Приколотне);

у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Шийківка); 3 приватні будинки (с. Калинівка).

Упродовж минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Красне Перше та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дванадцять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, а також у бік населеного пункту Моначинівка.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 3 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.