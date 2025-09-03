    
03.09.2025  08:15   Віталій Хіневич

Харківщина на ранок 3 вересня: оперативна інформація від ХОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
  • 3 КАБ;
  • 3 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 fpv-дрони.
 
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
  • у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Цупівка), приватний будинок (сел. Слатине); 
  • у Куп'янському районі пошкоджено магазин, аптеку, автомобіль (с. Приколотне); 
  • у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Шийківка); 3 приватні будинки (с. Калинівка).
 
Упродовж минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень.
 
На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Красне Перше та Вовчанськ.
 
На Куп’янському напрямку вчора відбулося дванадцять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, а також у бік населеного пункту Моначинівка.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 3 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
 
