Харківщина на ранок 3 вересня: оперативна інформація від ХОВА
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
3 КАБ;
3 БпЛА типу «Герань-2»;
2 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Цупівка), приватний будинок (сел. Слатине);
у Куп'янському районі пошкоджено магазин, аптеку, автомобіль (с. Приколотне);
у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Шийківка); 3 приватні будинки (с. Калинівка).
Упродовж минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Красне Перше та Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося дванадцять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, а також у бік населеного пункту Моначинівка.
