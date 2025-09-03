    
03.09.2025  08:05   Віталій Хіневич

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 3 пожеж, спричинених ворожими обстрілами

Протягом доби з 2 по 3 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативних виїзди.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 3 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському районі області.  
 
У сел. Андріївка горіла суха трава на площі 0,5 га. 
 
Ще дві пожежі сталися у с. Калинівка та Нова Гусарівка, де горіла суха трава на площах 100 м кв.
 
За добу ліквідовано 7 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 1 га. 
 
Наразі триває ліквідація 4 лісових пожеж на території Ізюмського району.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
