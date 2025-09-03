03.09.2025 08:05 Віталій Хіневич
За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 3 пожеж, спричинених ворожими обстрілами
Протягом доби з 2 по 3 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативних виїзди.
За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 3 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському районі області.
У сел. Андріївка горіла суха трава на площі 0,5 га.
Ще дві пожежі сталися у с. Калинівка та Нова Гусарівка, де горіла суха трава на площах 100 м кв.
За добу ліквідовано 7 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 1 га.
Наразі триває ліквідація 4 лісових пожеж на території Ізюмського району.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів.
