03.09.2025 08:05 Віталій Хіневич

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 3 пожеж, спричинених ворожими обстрілами

Протягом доби з 2 по 3 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативних виїзди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 3 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському районі області.

У сел. Андріївка горіла суха трава на площі 0,5 га.

Ще дві пожежі сталися у с. Калинівка та Нова Гусарівка, де горіла суха трава на площах 100 м кв.

За добу ліквідовано 7 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 1 га.

Наразі триває ліквідація 4 лісових пожеж на території Ізюмського району.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram