02.09.2025 21:00 Дмитро Колонєй

У Харкові частково перекриють вулицю Євгена Котляра

Стало відомо як зміниться маршрут курсування автобусу та тролейбусу у Харкові.



Як повідомляє РЕДПОСТ , 3 вересня 2025 року з 9:00 до 17:00 буде обмежений рух транспорту на вул. Євгена Котляра, на ділянці від вул. Коцарської до вул. Благовіщенської, при русі в напрямку вул. Полтавський Шлях через проведення робіт з асфальтування проїжджої частини.

Пропуск транспорту здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою руху.

Автобус №77е курсуватиме таким чином:

пров. Ігоря Остаповича (лікарня швидкої та невідкладної допомоги) – вул. Станіслава Партали – вул. 23 Серпня – вул. Клочківська – Новоіванівській міст – вул. Велика Панасівська – вул. Євгена Котляра – вул. Чоботарська – вул. Зброярська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – Новоіванівській міст – вул. Клочківська – вул. 23 Серпня – вул. Станіслава Партали – пров. Ігоря Остаповича (лікарня швидкої та невідкладної допомоги);

Тролейбус №11 ходитиме так:

розворотне коло «Просп. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська (у зворотному напрямку: вул. Семінарська – пр. Любові Малої) – вул. Велика Гончарівська – розворотне коло «Бульвар Гончарівський».

Також 4 вересня з 9:00 до 17:00 буде обмежений рух транспорту на вул. Євгена Котляра, на ділянці від вул. Благовіщенської до вул. Коцарської, при русі в напрямку вул. Великої Панасівської,

Пропуск транспорту здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою руху.

Автобус №77е курсуватиме так:

пров. Ігоря Остаповича (лікарня швидкої та невідкладної допомоги) – вул. Станіслава Партали – вул. 23 Серпня – вул. Клочківська – Новоіванівській міст – вул. Велика Панасівська – вул. Євгена Котляра – вул. Благовіщенська – вул. Дмитрівська – вул. Чоботарська – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – Новоіванівській міст – вул. Клочківська – вул. 23 Серпня – вул. Станіслава Партали – пров. Ігоря Остаповича (лікарня швидкої та невідкладної допомоги).

