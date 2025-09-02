    
02.09.2025  21:00   Дмитро Колонєй

У Харкові частково перекриють вулицю Євгена Котляра

Стало відомо як зміниться маршрут курсування автобусу та тролейбусу у Харкові.


Як повідомляє РЕДПОСТ, 3 вересня 2025 року з 9:00 до 17:00 буде обмежений рух транспорту на вул. Євгена Котляра, на ділянці від вул. Коцарської до вул. Благовіщенської, при русі в напрямку вул. Полтавський Шлях через проведення робіт з асфальтування проїжджої частини. 
 
Пропуск транспорту здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою руху.
 

Автобус №77е курсуватиме таким чином:

  • пров. Ігоря Остаповича (лікарня швидкої та невідкладної допомоги) – вул. Станіслава Партали – вул. 23 Серпня – вул. Клочківська – Новоіванівській міст – вул. Велика Панасівська – вул. Євгена Котляра – вул. Чоботарська – вул. Зброярська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – Новоіванівській міст – вул. Клочківська – вул. 23 Серпня – вул. Станіслава Партали – пров. Ігоря Остаповича (лікарня швидкої та невідкладної допомоги);
 

Тролейбус №11 ходитиме так:

 
  • розворотне коло «Просп. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська (у зворотному напрямку: вул. Семінарська – пр. Любові Малої) – вул. Велика Гончарівська – розворотне коло «Бульвар Гончарівський». 
 
Також 4 вересня  з 9:00 до 17:00 буде обмежений рух транспорту на вул. Євгена Котляра, на ділянці від вул. Благовіщенської до вул. Коцарської, при русі в напрямку вул. Великої Панасівської,   
 
Пропуск транспорту здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою руху. 
 

Автобус №77е курсуватиме так:

 
  • пров. Ігоря Остаповича (лікарня швидкої та невідкладної допомоги) – вул. Станіслава Партали – вул. 23 Серпня – вул. Клочківська – Новоіванівській міст – вул. Велика Панасівська – вул. Євгена Котляра – вул. Благовіщенська – вул. Дмитрівська – вул. Чоботарська – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – Новоіванівській міст – вул. Клочківська – вул. 23 Серпня – вул. Станіслава Партали – пров. Ігоря Остаповича (лікарня швидкої та невідкладної допомоги).
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав що тролейбус та два автобуси змінили маршрут руху у Харкові.
 
