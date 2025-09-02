    
02.09.2025  21:33   

Буламік: поживна та смачна узбецька страва

Якщо вам хочеться внести в меню трохи східних ноток.

 
Як пише РЕДПОСТ, буламік по-узбецьки - це традиційна страва, яка поєднує ніжну кукурудзяну кашу та ароматну м'ясну піджарку. Воно готується просто, але виходить дуже ситним та поживним.
 

Буламік по-узбецьки

Продукти:

  • кукурудзяне борошно - 500 г,
  • молоко - 0,5 л,
  • м'ясний фарш - 250 г,
  • цибуля ріпчаста - 2 шт.,
  • жир для смаження,
  • сіль,
  • перець.
Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Розвести кукурудзяне борошно в молоці так, щоб не було грудок.
  2. Поставити каструлю на вогонь і варити масу, помішуючи до загусання. 
  3. Підсолити за смаком.
  4. Очистити та нарізати цибулю дрібними кубиками.
  5. Обсмажити цибулю на будь-якому жирі до прозорості.
  6. Додати м'ясний фарш та смажити, помішуючи, до готовності.
  7. Посолити та поперчити фарш в кінці приготування.
  8. Змішати гарячу кашу та м'ясну піджарку у каструлі.
  9. Накрити кришкою і залишити упирати на 15 хвилин.
  10. Подавати краще гарячим - він виходить ароматним, ніжним і дуже ситним.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати хліб із кукурудзяною кашею.

Тэги:  рецепт, каша, м'ясо, фарш, молоко, борошно, цибуля, сіль
