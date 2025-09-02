02.09.2025 21:33
Буламік: поживна та смачна узбецька страва
Якщо вам хочеться внести в меню трохи східних ноток.
, буламік по-узбецьки - це традиційна страва, яка поєднує ніжну кукурудзяну кашу та ароматну м'ясну піджарку. Воно готується просто, але виходить дуже ситним та поживним.
Буламік по-узбецьки
Продукти:
-
кукурудзяне борошно - 500 г,
-
молоко - 0,5 л,
-
м'ясний фарш - 250 г,
-
цибуля ріпчаста - 2 шт.,
-
жир для смаження,
-
сіль,
-
перець.
Покроковий рецепт приготування:
-
Розвести кукурудзяне борошно в молоці так, щоб не було грудок.
-
Поставити каструлю на вогонь і варити масу, помішуючи до загусання.
-
Підсолити за смаком.
-
Очистити та нарізати цибулю дрібними кубиками.
-
Обсмажити цибулю на будь-якому жирі до прозорості.
-
Додати м'ясний фарш та смажити, помішуючи, до готовності.
-
Посолити та поперчити фарш в кінці приготування.
-
Змішати гарячу кашу та м'ясну піджарку у каструлі.
-
Накрити кришкою і залишити упирати на 15 хвилин.
-
Подавати краще гарячим - він виходить ароматним, ніжним і дуже ситним.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати хліб із кукурудзяною кашею.
