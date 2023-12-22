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22.12.2023  22:00   Дмитро Колонєй

Готуємо курячі ніжки з апельсинами та медом

З таким же маринадом можна приготувати будь-які інші частини курки.

 
Як пише РЕДПОСТ, пропонуємо смачну, апетитну, нескладну страву, яка може сміливо претендувати на почесне місце і на святковому столі.

Курячі ніжки з апельсинами та медом

Продукція:

 

  • 700 г курячих ніжок,
  • 1 апельсин,
  • 2 зубчики часнику,
  • 2 ст. меду,
  • 1 цибулина,
  • 0,5 ч.л. орегано,
  • 0,5 ч.л. базиліка,
  • 0,5 ч.л. кмина
  • інших спецій до смаку,
  • 2 ст. оливкової олії,
  • 1 жменя оливок.

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Натерти цедру апельсина
  2. Вичавити сік апельсина
  3. Подрібнити часник
  4. Змішати цедру, сік апельсина, мед, часник, олію та всі спеції.
  5. Замаринувати курячі ніжки у цій суміші мінімум на 1 годину.
  6. Викласти курку з маринадом у форму для запікання,
  7. Зверху додати нарізану цибулю та оливки.
  8. Готувати страву 45-50 хвилин при 180 градусах у духовці.

агадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати мінтай з апельсином у духовці.

 

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Тэги:  рецепт, курка, мед, апельсин, цибуля
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