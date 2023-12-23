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23.12.2023  06:00   Віталій Хінєвіч

Прогноз погоди у Харкові на 23 грудня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Уночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
22 грудня очікується хмарна погода, без опадів
 
Вітер західний  3.2 м/с
 
Температура повітря: вночі  +2°тепла, вдень +2° тепла.
 

Народні прикмети

 
Якщо цього дня іде дощ, то в давнину вважали, що й вся весна буде такою ж дощовою.
 
Подальшу погоду визначали ще і за допомогою лісового гостя – зайця: якщо зайці приходили в сад, то зима обіцяла бути лютою.
 
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Тэги:  погода, харків
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