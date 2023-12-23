Прогноз погоди у Харкові на 23 грудня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Уночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
Діяльність у «авральному» режимі сьогодні здатна дати чудові результати! А ось африканським пристрастям краще віддати перевагу спокійному і сімейному.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Уночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
Всесвітній день сноуборду проводиться щорічно 23 грудня. Вперше цей день відзначався у Європі 2006 року.
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