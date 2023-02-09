09.02.2023 21:51 Дмитро Колонєй
Готуємо солодкі часникові курячі крильця
Пікантний рецепт запечених курячих крилець у медово-часниковому соусі.
Як пише РЕДПОСТ
, цю страву можна у звичайний день подати до столу на вечерю, як закуску до пива або для пікніка.
Солодкі часникові курячі крильця
Продукти:
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2 столові ложки соусу з гострим перцем
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1 столова ложка нарізаного часнику
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2 столові ложки рисового винного оцту
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2 столові ложки меду
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1 чайна ложка кунжутної олії
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1 столова ложка кунжутв
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2 столові ложки нарізаної зеленої цибулі
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1 столова ложка соєвого соусу
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15 - 20 шт.курячі крильця
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1 столова ложка рослинної олії
Покроковий рецепт приготування
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Розігріти духовку до 150 градусів.
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Для соусу змішати всі приправи та спеції для соусу в мисці та відкласти убік.
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Покласти крильця на лист з олією і обсмажити в попередньо розігрітій духовці до готовності, від 25 до 30 хвилин.
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Курячі крильця вийняти з духовки, трохи остудити і рясно перемішати із соусом.
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Повернути до духовки (200 градусів С) і смажити ще 10 хвилин.
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Подавати гарячими або залишити остигати на ніч.
Смачного!
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