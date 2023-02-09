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09.02.2023  21:51   Дмитро Колонєй

Готуємо солодкі часникові курячі крильця

Пікантний рецепт запечених курячих крилець у медово-часниковому соусі.

 
Як пише РЕДПОСТ, цю страву можна у звичайний день подати до столу на вечерю, як закуску до пива або для пікніка.
 

Солодкі часникові курячі крильця

 

Продукти:

 

  • 2 столові ложки соусу з гострим перцем
  • 1 столова ложка нарізаного часнику
  • 2 столові ложки рисового винного оцту
  • 2 столові ложки меду
  • 1 чайна ложка кунжутної олії
  • 1 столова ложка кунжутв
  • 2 столові ложки нарізаної зеленої цибулі
  • 1 столова ложка соєвого соусу
  • 15 - 20 шт.курячі крильця
  • 1 столова ложка рослинної олії

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Розігріти духовку до 150 градусів.
  2. Для соусу змішати всі приправи та спеції для соусу в мисці та відкласти убік.
  3. Покласти крильця на лист з олією і обсмажити в попередньо розігрітій духовці до готовності, від 25 до 30 хвилин.
  4. Курячі крильця вийняти з духовки, трохи остудити і рясно перемішати із соусом.
  5. Повернути до духовки (200 градусів С) і смажити ще 10 хвилин.
  6. Подавати гарячими або залишити остигати на ніч.
Смачного!
 

 


Тэги:  рецепт, курка, крильця, мед, часник
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