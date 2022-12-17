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17.12.2022  21:56   Дмитро Колонєй

Готуємо крильця з хрусткою скоринкою

Розкриваємо секрет приготування в духовці смачної страви


Готуємо крильця з хрусткою скоринкою
Як пише РЕДПОСТ, рум'яні та ніжні крильця, запечені в духовці, швидка азіатська страва, хрумка зовні і соковита всередині закуска.
 

Крильця, запечены в духовці

Продукти на 4 порції:

 
  • Соєвий соус 5 ст. л.
  • Цукор 2 ст. л.
  • Кунжут до смаку
  • Чорний мелений перець 1 ч. л.
  • Курячий бульйон 70 мл
  • Кукурудзяний крохмаль 1 ч. л.
  • Куряче крило 500 г
  • Горілка 1 ст. л.
  • Кунжутна олія 2 ст. л.
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Помийте курячі крила холодною водою і відкиньте на друшляк. Підготовлені крила розділіть суглобами на три частини. Найтоншу (кистяну) частину крила відкладіть убік.
  2. Переклавши розчленовані курячі крила у простору миску, попередньо обсушивши курку рушником, замаринувати.
  3. Додайте до крильця 1 ст. л. горілки, 2 ст. л. соєвого світлого соусу та 0,5 ч. л. чорного перцю. Щоб маринад краще проникав у курячі крильця, втирати його рукою та залишити на ніч у холодильнику. Якщо часу мало, маринування можна скоротити до 30 хвилин.
  4. Чисте і сухе деко застеліть пергаментним папером, або алюмінієвою фольгою. Викладіть на лист мариновані курячі крильця. Шматочки повинні лежати вільно, з відривом 3–5 див друг від друга. Так вони краще пропікуться і стануть максимально хрусткими.
  5. Встановіть лист з крильцями на середню полицю духовки, розігрітої до 250 °С. Через 10 хвилин вийміть лист, не вимикаючи духовки. Переверніть кожне крильце, щоб рівномірно зарум'янити. Поверніть лист у духовку і запікайте крильця ще 10 хвилин.
  6. Приготуйте соус.Налийте в сотейник 70 мл курячого бульйону чи чистої води. Додайте 3 ст. л. соєвого соусу, 2 ст. л. цукру та на сильному вогні доведіть все до кипіння.
  7. Коли основа для соусу завирує, зменште вогонь до середнього і готуйте, помішуючи, до розчинення цукру.
  8. Розведіть 1 ч. л. кукурудзяного крохмалю 1 ч. л. холодної води. Тонким цівком при активному помішуванні вилийте крохмальний розчин у сотейник. Коли соус згуститься, влийте в нього 2 ст. л. кунжутної олії, добре перемішайте. Наприкінці додайте приблизно 1 ч. л. кунжутних зерен, 0,5 ч. л. чорного перцю та вимкніть вогонь. Чорний перець добре додавати в кінці приготування, у цьому випадку смак вийде найяскравішим.
  9. Запеклі до рум'яної скоринки крильця вийміть із духовки. Швидко відправте їх у сотейник із соусом і добре перемішайте. Коли соус покриє кожен шматочок, викладіть курку знову на лист і поверніть у духовку на 2 хвилини. Готові крильця складіть на плоску тарілку і відразу подайте до столу.

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Тэги:  рецепт, крылышки в духовке, мясо
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