29.11.2022 20:40 Віталій Хінєвіч
Свинина в кисло-солодкому соусі
Гарніром для незвичного м’яса може слугувати варений рис.
Свинина в кисло-солодкому соусі зі шматочками ананасу буде ідеальною вечерею в сімейному колі.
Для приготування м’яса необхідні такі інгредієнти:
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200 мл апельсинового соку;
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150 г ананасу, свіжого чи консервованого;
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½ червоного солодкого перцю, очищеного від насіння та крупно нарізаного;
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½ маленької цибулини, крупно нарізана;
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2 столові ложки цукрового піску;
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1 столова ложка томатної пасти;
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1 столова ложка кетчупу;
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6 столових ложок води;
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7 столових ложок кукурудзяного крохмалю;
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соняшникова олія для смаження;
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1 велике яйце, злегка збите;
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¼ чайної ложки дрібної солі;
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600-800 г свинячої корейки, нарізаної кубиками ;
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варений рис для подачі.
Крок 1
Приготуйте соус: у середній каструлі на середньому вогні-змішайте сік, ананас, болгарський перець, цибулю, цукор, томатну пасту та кетчуп, добре перемішайте та доведіть до кипіння, періодично помішуючи. Зменшіть вогонь до мінімуму, накрийте кришкою та тушкуйте близько 5 хвилин.
Тим часом змішайте воду та 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю, доки вони не змішаються. Повільно додайте суспензію кукурудзяного крохмалю в соус, постійно помішуючи, доки соус не стане досить густим, щоб покрити тильну сторону ложки. Накрийте кришкою та зніміть з вогню.
Крок 2
Налийте достатню кількість олії у велику каструлю, щоб свинячі нагетси плавали, і нагрівайте на середньому вогні. Перевірте готовність олії, капнувши в нього трохи кукурудзяного крохмалю; якщо відразу зашипить, олія готова.
Крок 3
Поки олія нагрівається, поставте дві неглибокі миски. В одній збийте яйце та сіль; в інший додайте кукурудзяний крохмаль. Додайте свинину до яйця і перемішайте, поки кожен шматок не буде добре покритий. Потім додайте свинину в миску з залишком кукурудзяного крохмалю.
Коли олія буде готова, використовуйте шумівку, щоб опустити свинину в олію та смажити до золотаво-коричневого кольору та готовності, близько 5 хвилин. Вийміть свинину та викладіть на підготовлену тарілку.
Крок 4
Викладіть свинину на блюдо сервіровки, полийте соусом і подавайте з рисом.
Нагадаємо, рецепт крем-супа
зі смаженими грибами.
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