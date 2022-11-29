29.11.2022 20:40 Віталій Хінєвіч

Свинина в кисло-солодкому соусі

Гарніром для незвичного м’яса може слугувати варений рис.

Про це повідомляє РЕДПОСТ

Свинина в кисло-солодкому соусі зі шматочками ананасу буде ідеальною вечерею в сімейному колі.

Для приготування м’яса необхідні такі інгредієнти:

200 мл апельсинового соку;

150 г ананасу, свіжого чи консервованого;

½ червоного солодкого перцю, очищеного від насіння та крупно нарізаного;

½ маленької цибулини, крупно нарізана;

2 столові ложки цукрового піску;

1 столова ложка томатної пасти;

1 столова ложка кетчупу;

6 столових ложок води;

7 столових ложок кукурудзяного крохмалю;

соняшникова олія для смаження;

1 велике яйце, злегка збите;

¼ чайної ложки дрібної солі;

600-800 г свинячої корейки, нарізаної кубиками ;

варений рис для подачі.

Крок 1

Приготуйте соус: у середній каструлі на середньому вогні-змішайте сік, ананас, болгарський перець, цибулю, цукор, томатну пасту та кетчуп, добре перемішайте та доведіть до кипіння, періодично помішуючи. Зменшіть вогонь до мінімуму, накрийте кришкою та тушкуйте близько 5 хвилин.

Тим часом змішайте воду та 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю, доки вони не змішаються. Повільно додайте суспензію кукурудзяного крохмалю в соус, постійно помішуючи, доки соус не стане досить густим, щоб покрити тильну сторону ложки. Накрийте кришкою та зніміть з вогню.

Крок 2

Налийте достатню кількість олії у велику каструлю, щоб свинячі нагетси плавали, і нагрівайте на середньому вогні. Перевірте готовність олії, капнувши в нього трохи кукурудзяного крохмалю; якщо відразу зашипить, олія готова.

Крок 3

Поки олія нагрівається, поставте дві неглибокі миски. В одній збийте яйце та сіль; в інший додайте кукурудзяний крохмаль. Додайте свинину до яйця і перемішайте, поки кожен шматок не буде добре покритий. Потім додайте свинину в миску з залишком кукурудзяного крохмалю.

Коли олія буде готова, використовуйте шумівку, щоб опустити свинину в олію та смажити до золотаво-коричневого кольору та готовності, близько 5 хвилин. Вийміть свинину та викладіть на підготовлену тарілку.

Крок 4

Викладіть свинину на блюдо сервіровки, полийте соусом і подавайте з рисом.