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29.11.2022  20:40   Віталій Хінєвіч

Свинина в кисло-солодкому соусі

Гарніром для незвичного м’яса може слугувати варений рис.

Рецепт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
Свинина в кисло-солодкому соусі зі шматочками ананасу буде ідеальною вечерею в сімейному колі.
 

Для приготування м’яса необхідні такі інгредієнти:

 

  • 200 мл апельсинового соку;
  • 150 г ананасу, свіжого чи консервованого;
  • ½ червоного солодкого перцю, очищеного від насіння та крупно нарізаного;
  • ½ маленької цибулини, крупно нарізана;
  • 2 столові ложки цукрового піску;
  • 1 столова ложка томатної пасти;
  • 1 столова ложка кетчупу;
  • 6 столових ложок води;
  • 7 столових ложок кукурудзяного крохмалю;
  • соняшникова олія для смаження;
  • 1 велике яйце, злегка збите;
  • ¼ чайної ложки дрібної солі;
  • 600-800 г свинячої корейки, нарізаної кубиками ;
  • варений рис для подачі.

Крок 1

Приготуйте соус: у середній каструлі на середньому вогні-змішайте сік, ананас, болгарський перець, цибулю, цукор, томатну пасту та кетчуп, добре перемішайте та доведіть до кипіння, періодично помішуючи. Зменшіть вогонь до мінімуму, накрийте кришкою та тушкуйте близько 5 хвилин.
Тим часом змішайте воду та 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю, доки вони не змішаються. Повільно додайте суспензію кукурудзяного крохмалю в соус, постійно помішуючи, доки соус не стане досить густим, щоб покрити тильну сторону ложки. Накрийте кришкою та зніміть з вогню.

Крок 2

Налийте достатню кількість олії у велику каструлю, щоб свинячі нагетси плавали, і нагрівайте на середньому вогні. Перевірте готовність олії, капнувши в нього трохи кукурудзяного крохмалю; якщо відразу зашипить, олія готова.

Крок 3

Поки олія нагрівається, поставте дві неглибокі миски. В одній збийте яйце та сіль; в інший додайте кукурудзяний крохмаль. Додайте свинину до яйця і перемішайте, поки кожен шматок не буде добре покритий. Потім додайте свинину в миску з залишком кукурудзяного крохмалю.
Коли олія буде готова, використовуйте шумівку, щоб опустити свинину в олію та смажити до золотаво-коричневого кольору та готовності, близько 5 хвилин. Вийміть свинину та викладіть на підготовлену тарілку.

Крок 4

Викладіть свинину на блюдо сервіровки, полийте соусом і подавайте з рисом.
 
Нагадаємо, рецепт крем-супа зі смаженими грибами.
  
Тэги:  кулинария, рецепт
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