29.11.2022 19:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові тролейбус змінить маршрут, другий не працюватиме

Тимчасова заборона руху тролейбусів пов’язана з аварійним ремонтом контактної мережі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що рух тролейбусів на вузлі пр. Героїв Харкова - вул. Роганська по пр. Героїв Харкова, на ділянці від вул. 12 Квітня до вул. Плиткової, та вул. Плитковій, від пр. Героїв Харкова до розворотного кола «Східне», буде заборонено з 11:00 до 13:00 30 листопада.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, виняток становитимуть тролейбуси з великим запасом автономного ходу. Тимчасова заборона руху тролейбусів пов’язана з аварійним ремонтом контактної мережі.

У цей час тролейбус №7 курсуватиме так: ст. м. «Армійська» - пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова - розворотне коло «12 Квітня» - вул. 12 Квітня – пр. Олександрівський – бул. Богдана Хмельницького – вул. Танкопія – вул. Ощепкова – ст. м. «Армійська»;

Тролейбус №46 - не курсуватиме.