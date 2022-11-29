    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У Харкові тролейбус змінить маршрут, другий не працюватиме
29.11.2022  19:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові тролейбус змінить маршрут, другий не працюватиме

Тимчасова заборона руху тролейбусів пов’язана з аварійним ремонтом контактної мережі.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що рух тролейбусів на вузлі пр. Героїв Харкова - вул. Роганська по пр. Героїв Харкова, на ділянці від вул. 12 Квітня до вул. Плиткової, та вул. Плитковій, від пр. Героїв Харкова до розворотного кола «Східне», буде заборонено з 11:00 до 13:00 30 листопада.
 
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, виняток становитимуть тролейбуси з великим запасом автономного ходу. Тимчасова заборона руху тролейбусів пов’язана з аварійним ремонтом контактної мережі. 
 
У цей час тролейбус №7 курсуватиме так: ст. м. «Армійська» - пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – пр. Олександрівський – пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова  - розворотне коло «12 Квітня» - вул. 12  Квітня – пр. Олександрівський – бул. Богдана Хмельницького – вул. Танкопія – вул. Ощепкова – ст. м. «Армійська»;
 
Тролейбус №46 - не курсуватиме.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, троллейбус
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.11 ЖКГ Газовики проводять ремонтно-відновлювальні роботи у Великій Данилівці 29.11 Суспільство Гурт «Kalush Orchestra» передав понад 300 тисяч гривень на відновлення музею Сковороди 29.11 Надзвичайні події Окупанти здійснили ракетний обстріл Харківської області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 