29.11.2022 19:20 Віталій Хінєвіч

Гурт «Kalush Orchestra» передав понад 300 тисяч гривень на відновлення музею Сковороди

Амбасадори проєкту «Збережіть українську культуру» та переможці цьогорічного Євробачення «Kalush Orchestra»передали на відновлення музею Григорія Сковороди, що у Сковородинівці, 330 000 гривень у доларовому еквіваленті.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Повідомляється, що під час свого туру Америкою і Канадою музиканти продали власний контрабас, а отримані кошти перерахували на проєкт «Збережіть українську культуру».

«Під час наших концертів за кордоном ми намагаємося збирати кошти для України. Ось на одному з наших концертів у Вашингтоні у нас з‘явилась ідея влаштувати додатково благодійний аукціон. Нам вдалося продати новенький контрабас, на такому зазвичай грає наш Сашко Кондратюк, і отримати чималу суму. Ми вирішили передати її до фонду Міністерства культури та інформаційної політики. Окрім того, це не перший такий благодійний аукціон. Ми плануємо й надалі проводити подібні аукціони, щоб зібрати якомога більше грошей для допомоги українцям», – зазначив Олег Псюк, лідер гурту Kalush Orchestra.

Нагадаємо, 7 травня 2022 цей музей був знищений внаслідок цілеспрямованого і прицільного ракетного обстрілу. Того дня російський снаряд влетів під дах будівлі – спалахнула пожежа і вогонь охопив все приміщення.