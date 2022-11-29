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29.11.2022  18:50   Віталій Хінєвіч

Окупанти здійснили ракетний обстріл Харківської області

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про оперативну інформацію станом на 18.00 29.11.2022 щодо російського вторгнення.

Генеральний штаб ЗСУ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
Окупанти здійснили обстріл населених пунктів Харківської області. Зокрема, завдали ракетного удару по населенному пункту Ківшарівка Харківської області. 
 
На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області, противник продовжує утримувати угруповання своїх військ. Здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Амбарне Харківської області. У районах населених пунктів Зелене та Бударки противник  застосував ударні безпілотні літальні апарати. 
 
На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії районів населених пунктів Орлянське, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Піщане Харківської області та  Новоселівське, Стельмахівка, М’ясожарівка, Макіївка, Невське Луганської області, а також Ямполівка, Торське, Озерне Донецької області.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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