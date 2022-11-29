29.11.2022 18:20 Віталій Хінєвіч

На Північній Салтівці розповідали харків'янам, як не стати жертвами російських ракет

З метою запобігання загибелі людей під час обстрілів і бомбардувань, а також в наслідок виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій, рятувальники спільно з працівниками Нацполіції Харківщини провели роз’яснювальну роботу серед людей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що фахівці ДСНС та правоохоронці прямо на вулицях та у Пунктах незламності навчали як правильно діяти у разі повітряної тривог вдома чи на робочому місці, в магазині чи вулиці. Радили заздалегідь знайти найближче укриття, а також безпечне місце у квартирі чи будинку, яке може знадобитися коли немає часу, щоб його дістатися. Рятувальники також наголошували на тому, що в жодному разі не можна нехтувати сигналом небезпеки, адже це може коштувати життя. Окремо людям наголошували про високу мінну небезпеку на Харківщині, давали поради як вберегтися від мін та вибухонебезпечних предметів.

Серед інших важливих безпекових питань рятувальники пояснювали як правильно користуватися електрогенератором, щоб не трапилося біди. Зокрема — що пересувні електростанції є джерелом підвищеної небезпеки, тому ставитися до їх експлуатації треба відповідально. Вогнеборці проінформували про всі заходи безпеки під час вибору генератора, його розміщення, підключення, експлуатації, зберігання паливно-мастильних матеріалів, а також розповіли як діяти у разі загоряння генератора та що категорично заборонено під час його використання.

Щоб охопити навчанням якомога більшу кількість населення, рятувальники розповсюджували серед людей спеціальні листівки, а також розміщували їх у під’їздах багатоповерхівок, на зупинках громадського транспорту, Пунктах незламності тощо.