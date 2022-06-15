15.06.2022 17:30 Виталий Хиневич

Харьковчанам расскажут о правилах поведения в условиях боевых действий

На курсах спасатели, волонтеры, представители Красного креста будут инструктировать мирных жителей, как правильно вести себя во время атак оккупантов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХОВА.

Сообщается, что курсы по безопасности мирных жителей во время боевых действий организованы Департаментом гражданской защиты ХОВА совместно в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

На курсах спасатели, волонтеры, представители Красного креста будут инструктировать мирных жителей, как правильно вести себя во время атак оккупантов.

«На курсах слушатели узнают, как правильно вести себя во время артобстрелов, как различить «выходы» и «прилеты» и что делать в таких ситуациях. Также будем говорить о том, как правильно передавать информацию правоохранителям об обстреле или перемещении вражеской техники, как оказать первую медицинскую помощь и тому подобное», - отметил директор Департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.

Занятия пройдут на станциях харьковского метрополитена 17 июня по следующему графику:

10.00 – ст. имени А. С. Масельского;

11.30 – ст. Завод имени Малышева;

13.00 – ст. Университет;

14.30 – ст. Киевская.

Напомним, Харьков посетил прокурор Гаагского суда.