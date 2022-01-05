Галерея «Искусство Слобожанщины» в Харькове приглашает на интересные встречи

5 января в галерее «Искусство Слобожанщины» пройдут мастер-класс по писанкарству и лекция «Рождественские истории Мэтью Борна».
Как сообщили РЕДПОСТ в галерее, мастер-класс по писанкарству проведет Елена Кравчинская 5 января в 15:00 и 17:00. Все желающие смогут создать на нем оберег-писанку «Звезда». Для участия в мастер-классе необходима регистрация по телефону: 050 301-42-31.
А в 17.00 в галерее пройдет лекция Викентия Пухарева «Рождественские истории Мэтью Борна». Третья встреча из цикла лекций «Горизонты интерпретации. Европейский театр ХХ ст.» посвящена знакомству с режиссером и хореографом Мэтью Борном. Британец отличился в новейшей истории театра как выдающийся интерпретатор классического балетного репертуара. Произведения, традиционно составляющие рождественскую программу мировых сцен, в спектаклях Борна получили принципиально новое содержание и современную яркую форму.
Адрес галереи «Искусство Слобожанщины»: площадь Свободы, 5, Госпром, 4 подъезд. Мероприятия будут проводиться с соблюдением действующих требований по предотвращению распространения COVID-19.
Напомним, по 8 января 2022 года в галерее «Искусство Слобожанщини» проходит выставка «Рождественский подарок Слобожанщине».
Комментариев: 0
Сегодня звезды будут щедро наполнять вас активной энергией, целеустремленностью и верой в собственные силы. Все это, безусловно, очень позитивно. Стоит только захотеть, и вам окажутся по плечу любые достижения! Впрочем, именно в этом таится подвох, потому что если захотеть не получится, то сподвигнуть себя на какое-либо дело сегодня будет гораздо сложнее обычного. Ни уговоры, ни обещания, ни даже угрозы сегодня не способны пробудить хоть какой-то энтузиазм. Так что если вы затеваете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!
Весь день в Харькове будет облачным. Временами мокрый снег с переходом в дождь, местами туман. Утром и днем ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с. На дорогах гололедица.
5 января в народе называли Федулов день. С этого дня начиналась активная подготовка к Рождественским праздникам: принято было убрать дом и готовить кутью.
влажность:
давление:
ветер: