05.01.2022 10:55 Рита Парфенова

Галерея «Искусство Слобожанщины» в Харькове приглашает на интересные встречи

5 января в галерее «Искусство Слобожанщины» пройдут мастер-класс по писанкарству и лекция «Рождественские истории Мэтью Борна».

Как сообщили РЕДПОСТ в галерее, мастер-класс по писанкарству проведет Елена Кравчинская 5 января в 15:00 и 17:00. Все желающие смогут создать на нем оберег-писанку «Звезда». Для участия в мастер-классе необходима регистрация по телефону: 050 301-42-31.



А в 17.00 в галерее пройдет лекция Викентия Пухарева «Рождественские истории Мэтью Борна». Третья встреча из цикла лекций «Горизонты интерпретации. Европейский театр ХХ ст.» посвящена знакомству с режиссером и хореографом Мэтью Борном. Британец отличился в новейшей истории театра как выдающийся интерпретатор классического балетного репертуара. Произведения, традиционно составляющие рождественскую программу мировых сцен, в спектаклях Борна получили принципиально новое содержание и современную яркую форму.

Адрес галереи «Искусство Слобожанщины»: площадь Свободы, 5, Госпром, 4 подъезд. Мероприятия будут проводиться с соблюдением действующих требований по предотвращению распространения COVID-19.

Напомним, по 8 января 2022 года в галерее «Искусство Слобожанщини» проходит выставка «Рождественский подарок Слобожанщине».