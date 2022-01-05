05.01.2022 10:30 Виталий Хиневич

На Харьковщине произошло смертельное ДТП с участием скорой помощи (видео)

В Харьковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие вследствие чего погиб водитель авто.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную сводку ХОГА.

Сообщается, что 4 января около 22:00 возле села Коротич, 44-летний водитель автомобиля марки «Skoda» не убедился в безопасности маневра и совершил поворот с трассы на АЗС. В это же время по встречной полосе в направлении Харькова двигалась карета скорой помощи.

Вследствие происшествия водитель седана погиб на месте. 49-летняя медицинская сестра, которая находилась рядом с водителем спецмашины, получила травмы и была доставлена в больницу.

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Фельдшер бригады скорой получила ушиб колена, но от госпитализации отказалась. Водитель спецтранспорта не пострадал.

Кроме этого, как сообщает «Суспільне» автомобиль медиков ехал в строну Харькова на вызов, в салоне авто кроме специалистов никого не было. После ДТП была вызвана реанимационная бригада, однако водителя автомобиля «Skoda» спасти не удалось.

Напомним, ранее водитель автомобиля Suzuki сбил работника дорожной службы, который вместе с другими рабочими проводил ремонтные работы на дороге.