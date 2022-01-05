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05.01.2022  10:04   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 5 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 140 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 178 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 243 828 человек. Выздоровело 231 542 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 5 887 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 146 человек (в том числе 140 жителей города Харькова). 11 человек заболели в Лозовском, 6 – в Чугуевском, 5 – в Изюмском, 5 – в Купянском, 4 – в Красноградском, 1 – в Богодуховском районе.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 4 января.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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