Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 5 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 140 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 178 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 243 828 человек. Выздоровело 231 542 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 5 887 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 146 человек (в том числе 140 жителей города Харькова). 11 человек заболели в Лозовском, 6 – в Чугуевском, 5 – в Изюмском, 5 – в Купянском, 4 – в Красноградском, 1 – в Богодуховском районе.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 4 января.
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Весь день в Харькове будет облачным. Временами мокрый снег с переходом в дождь, местами туман. Утром и днем ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с. На дорогах гололедица.
5 января в народе называли Федулов день. С этого дня начиналась активная подготовка к Рождественским праздникам: принято было убрать дом и готовить кутью.
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