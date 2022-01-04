Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 4 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 111 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 141 случай заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 243 650 человек. Выздоровело 231 352 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 5 907 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в пяти районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 122 человек (в том числе 111 жителей города Харькова). 8 человек заболели в Богодуховском районе, 4 – в Купянском, 3 – в Чугуевском, 2 – в Лозовском, 2 – в Изюмском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 2 января.
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