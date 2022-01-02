02.01.2022 09:40 Евгений Клочко

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 2 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 75 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 2 января



Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 90 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 243 437 человек.

Выздоровело 230 874 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 372 человека.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 31 декабря.