Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 2 января

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 75 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 90 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 243 437 человек.
Выздоровело 230 874 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 372 человека.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 31 декабря.
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