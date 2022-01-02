02.01.2022 09:20 Евгений Клочко

Где в Украине получают самую высокую зарплату: список вакансий

Каждый из нас стремится получать за свой труд как можно больше. Однако не во всех профессиях можно рассчитывать на слишком высокий заработок.

Как сообщает РЕДПОСТ , анализ зарплат в течение 2021 года выявил десять профессиональных сфер с высокими зарплатами. Следует отметить, что некоторые из них занимают место в рейтинге в течение определенного времени. А если учесть, что с 2016 года почти во всех сферах была тенденция к постепенному незначительному увеличение заработных плат, то можно спрогнозировать, что этот перечень профессиональных сфер изменится.

Самые средние заработные платы за год, указанные в вакансиях, были в сфере IT, телеком. Эта область вообще характерна высокими суммами ежемесячных компенсаций. Однако следует понимать, что на самый высокий уровень зарплаты в этой отрасли претендуют специалисты уровня senior.

Только 4% компаний будут платить от 139 000 грн разработчикам и программистам наивысшей квалификации. Зарплата начинающих и специалистов уровня middle не слишком высока. Почти половина размещенных сегодня вакансии (48%) имеет зарплату от 31 700 грн.

Тем, кто ищет сейчас работу в IT, доступны вакансии с такими высокими зарплатами:

System Architect 8000 – 9000 USD

Senior DevOps Engineer 6000 – 9000 USD

Backend / Fullstack разработчик (со знанием немецкого языка) от 6500 USD

Senior Node. js developer (крипто) 5000 – 10000 USD

Senior Java-разработчик 5000 – 7000 USD

Unity Tech Lead от 5500 USD

Scala Developer 4500 – 7000 USD

Высокие зарплаты предлагаются также директорам и руководителям высшего звена. В среднем за год в этой категории была зарплата 43607 грн. Заметим, что самые высокие зарплаты в высшем менеджменте компании отмечают очень редко, но они могут превышать медиану зарплаты в десятки раз. К примеру, сейчас открыта вакансия Директор производства / Директор производственного предприятия с ежемесячной зарплатой от 14 000 USD. Доступное предложение для Технического директора, ему предлагают зарплату от 150 000 грн.

Ищут также Управляющего директора, ежемесячная зарплата в вакансии указана в размере 4 000 – 8 000 USD.

Кроме того, высокие зарплаты в 2022 году сохранятся в консалтинге, в сфере строительства и недвижимости, у государственных служащих. Также могут рассчитывать на зарплату выше среднего уровня представители таких профессиональных сфер: искусство и медиа, добыча сырья, страхование, юриспруденция, маркетинг, реклама и PR.