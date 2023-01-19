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19.01.2023  16:30   Віталій Хінєвіч

Актуальні вакансії в Харківській області представила служба зайнятості: як ознайомиться з пропозиціями

Громадяни можуть ознайомитись із актуальними вакансіями в зручний спосіб.

Харків робота
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну службу зайнятості.
 
Перелік актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області станом на 19 січня 2023 року доступний за посиланням.
 
З вакансіями по Україні можна ознайомитись в телеграм-каналі.
 
Також доступна платформа «Єдиний портал вакансій», яка допоможе ознайомитись з актуальними пропозиціями роботодавців.
 
Крім цього варто зазначити, що на Харківщині актуальні майже 700 вакансій.
 
Топ-10 вакансій тижня виглядають наступним чином:
 
  • 1. Психолог – 30 000 грн
  • 2. Головний технолог – 21 000 грн
  • 3. Лікар-стоматолог-терапевт – 20 000 грн
  • 4. Слюсар-дизеліст – 18 000 грн
  • 5. Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з ПК – 16 000 грн
  • 6. Інженер-проектувальник – 16 000 грн
  • 7. Поліцейський (за спеціалізаціями) – 13 330 грн
  • 8. Адміністратор системи – 12 000 грн
  • 9. Прядильник – 12 000 грн
  • 10. Вагар-обліковець – 8000 грн

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні запустили чат-бот «Календар здорових українців».

 

Источник:   Харківська обласна служба зайнятості
 Тэги:  харьков, работа
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