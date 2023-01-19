19.01.2023 16:19 Дмитро Колонєй

З Харкова вивезли майже 50 тисяч кубометрів сміття за тиждень

Комунальники Харкова нагадують про належну парковку та окремий вивіз виробничих відходів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиоаннмя на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», робітники підприємства вивезли 46,2 тис. куб. м побутових відходів за тиждень, з 12 по 18 січня 2023 року:

40,5 тис. куб. м ТПВ

5,7 куб. м великогабаритних відходів.

Директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко подякував харків'янам за своєчасну оплату послуг, але водночас зазначив, що досі актуальною є проблема неправильного паркування особистого автотранспорту деякими харків'янами, що ускладнює проїзд спецтранспорту до контейнерів. Крім того, він нагадав підприємцям про необхідність укладання договорів про надання послуг з їх виконавцями, оскільки контейнери та бункери призначені для збирання побутових, а не виробничих відходів.

«Порушників, фізичних та юридичних осіб, за несанкціоноване викидання побутових, виробничих чи будівельних відходів чекає адміністративна відповідальність», - наголосив Олексій Артикуленко.



