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19.01.2023  16:19   Дмитро Колонєй

З Харкова вивезли майже 50 тисяч кубометрів сміття за тиждень

Комунальники Харкова нагадують про належну парковку та окремий вивіз виробничих відходів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиоаннмя на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», робітники підприємства вивезли 46,2 тис. куб. м побутових відходів за тиждень, з 12 по 18 січня 2023 року:
  • 40,5 тис. куб. м ТПВ
  • 5,7 куб. м великогабаритних відходів. 
 
Директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко подякував харків'янам за своєчасну оплату послуг, але водночас зазначив, що досі актуальною є проблема неправильного паркування особистого автотранспорту деякими харків'янами, що ускладнює проїзд спецтранспорту до контейнерів. Крім того, він нагадав підприємцям про необхідність укладання договорів про надання послуг з їх виконавцями, оскільки контейнери та бункери призначені для збирання побутових, а не виробничих відходів. 
 
«Порушників, фізичних та юридичних осіб, за несанкціоноване викидання побутових, виробничих чи будівельних відходів чекає адміністративна відповідальність», - наголосив Олексій Артикуленко.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про те, що харківські комунальники усувають серйозну аварію у житловому районі міста.
 
 

Источник:   Міскрада
 Тэги:  вывоз мусора, харьков
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