31.12.2021 10:25 Виталий Хиневич

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 30 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 149 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 30 декабря



Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 224 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 243 167 человек. Выздоровело 230 500 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 318 человек.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 30 декабря.