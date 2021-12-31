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31.12.2021  10:25   Виталий Хиневич

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 30 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 149 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 30 декабря

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 224 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 243 167 человек. Выздоровело 230 500 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 318 человек.

Статистика коронавирус

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 30 декабря.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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