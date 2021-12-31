Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 30 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 149 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 224 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 243 167 человек. Выздоровело 230 500 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 318 человек.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 30 декабря.
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