31.12.2021 10:48 Виталий Хиневич

Новогоднее настроение: в Харькове появилась частичка Нью-Йорка

В Нью-Йорке установлена новогодняя елка, которая мало чем отличается от елки в Харькове.

На знаменитой улице Нью-Йорка Пятой авеню, возле отеля Плаза, расположилась на фасаде здания новогодняя красавица. Увидеть ее можно даже за несколько кварталов, она занимает 12 этажей дома и украшена различными орнаментами и логотипом Louis Vuitton.

В свою очередь харьковчане, точно также, как жители Нью-Йорка, могут любоваться новогодней инсталляцией в самом центре города. Ведь на фасад харьковского городского совета украшает елка, которая сверкает множеством огней.

Что правда от заграничного города зимняя локация Харькова несколько отличается. Если 5-Авеню украшают пингвины и медведи, то на площади Конституции имеется светящиеся арки в виде елочных украшений. В свою очередь харьковчане могут любоваться новогодними инсталляциями в виде зверей на территории Саржиного Яра и парка Горького.

Также частичка Нью-Йорка находится в центральном парке Харькова. Центральную аллею парка Горького украшают рождественские ангелочки, которые в такт с Нью-Йоркскими задают новогоднее настроение.

Напомним, 19 декабря главная елка города на площади Свободы засияла красочными праздничными огнями. На площади открыта новогодняя ярмарка (с 10:00 до 22:00). Там работают фуд-корты, представлены продовольственные и непродовольственные товары.