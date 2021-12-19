На площади Свободы зажгли главную елку Харькова (фото)

19 декабря главная елка города засияла красочными праздничными огнями. Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
В Харькове в праздничный День Святого Николая собрались тысячи харьковчан, которые пришли на открытие Новогодней красавицы елки.
Посетил торжественное мероприятие и Харьковский городской голова Игорь Терехов, который пожелал всем благополучия и исполнения всех заветных желаний.
« В День Святого Николая мы зажжем самую большую в Украине Новогоднюю елку. Я хочу пожелать всем, чтобы Святой Николай принес радость, улыбки и благополучие каждому из вас.
Я хочу, чтобы Святой Николай всегда был вместе с нами и оберегал наш любимый город Харьков», - отметил Игорь Терехов.
Под радостное ликование и обратный отчет харьковчане вместе с городским головой зажгли огни на красавице елке.
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После этого всех харьковчан и гостей города ждал праздничный концерт.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Доверьтесь интуиции и судьбе.
Ожидается небольшой мокрый снег, возможно, с дождем. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха будет колебаться от +2°С до -5°С мороза.
Сегодня православные христиане отмечают День святого Николая Чудотворца – покровителя моряков, купцов и детей.
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