19.12.2021 17:44 Виталий Хиневич

На площади Свободы зажгли главную елку Харькова (фото)

19 декабря главная елка города засияла красочными праздничными огнями. Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



Василий Голосный

В Харькове в праздничный День Святого Николая собрались тысячи харьковчан, которые пришли на открытие Новогодней красавицы елки.

Посетил торжественное мероприятие и Харьковский городской голова Игорь Терехов, который пожелал всем благополучия и исполнения всех заветных желаний.

« В День Святого Николая мы зажжем самую большую в Украине Новогоднюю елку. Я хочу пожелать всем, чтобы Святой Николай принес радость, улыбки и благополучие каждому из вас.

Я хочу, чтобы Святой Николай всегда был вместе с нами и оберегал наш любимый город Харьков», - отметил Игорь Терехов.

Под радостное ликование и обратный отчет харьковчане вместе с городским головой зажгли огни на красавице елке.

Читайте также: Более 40 метров: на площади Свободы устанавливают главную елку Харькова (фото)

После этого всех харьковчан и гостей города ждал праздничный концерт.

Напомним, что накануне на площади Свободы открылась новогодняя ярмарка (время работы - с 10:00 до 22:00). Там работают фуд-корты, представлены продовольственные и непродовольственные товары.

Также на площади работает каток под открытым небом.

Фотогалерея