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19.12.2021  17:44   Виталий Хиневич

На площади Свободы зажгли главную елку Харькова (фото)

19 декабря главная елка города засияла красочными праздничными огнями. Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.


Василий Голосный

В Харькове в праздничный День Святого Николая собрались тысячи харьковчан, которые пришли на открытие Новогодней красавицы елки.

Посетил торжественное мероприятие и Харьковский городской голова Игорь Терехов, который пожелал всем благополучия и исполнения всех заветных желаний.

« В День Святого Николая мы зажжем самую большую в Украине Новогоднюю елку. Я хочу пожелать всем, чтобы Святой Николай принес радость, улыбки и благополучие каждому из вас.

Я хочу, чтобы Святой Николай всегда был вместе с нами и оберегал наш любимый город Харьков», -  отметил Игорь Терехов.

Под радостное ликование и обратный отчет харьковчане вместе с городским головой зажгли огни на красавице елке.

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После этого всех харьковчан и гостей города ждал праздничный концерт.

Напомним, что накануне на площади Свободы открылась новогодняя ярмарка (время работы - с 10:00 до 22:00). Там работают фуд-корты, представлены продовольственные и непродовольственные товары.
 
Также на площади работает каток под открытым небом.

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Тэги:  елка, площадь, харьков, игорь терехов, площадь свободы
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