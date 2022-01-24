24.01.2022 10:24 Александра Жук

В Харькове начали демонтаж главной елки города

На днях на площади Свободы начался демонтаж Новогоднего городка и аттракционов.



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Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , на данный момент с главной елки города начали снимать декорации и украшения. Одновременно с этим уже демонтировано "звездное небо" и декорации с главной аллеи.

Стоит отметить, что продолжает свою работу каток. Сейчас для посетителей установили с 10:00 до 22:00 в будние дни безлимитное пользование всего за 150 гривен. Те же, кто придет со своими коньками, ежедневно может за 50 гривен кататься до 11:30. Дети, ростом до 120 см - бесплатно.