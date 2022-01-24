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24.01.2022  10:10   Виталий Хиневич

Возможная утечка данных из приложения "Дія"- комментарий киберполиции

Информацию об утечки данных с приложения стали распространять после кибератаки на правительственные сайты.

Кибератака
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание "Сегодня".
 
Сообщается, что в полиции опровергли слухи о том, что в Сети появились персональные данные украинцев. Информация об утечке данных с приложения "Дія" не соответствует действительности.
 
 
Подобные заявления являются частью гибридной войны и попыткой дестабилизировать ситуацию в Украине. 
 
Напомним, утром 14 января были недоступны сайты Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики. Также ошибка 503 возникала при попытке зайти на портал "Дія".
 
Источник:   Сегодня
 Тэги:  дія, кибератака. харьков
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