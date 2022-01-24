24.01.2022 09:52 Евгений Клочко

ДТП на Окружной Харькова: пострадавшему мальчику сделали операцию

Состояние детей, которые пострадали 12 января в ДТП на Окружной дороге Харькова, улучшается.



ДТП на Окружной Харькова: пострадавшему мальчику сделали операцию



Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, сообщает РЕДПОСТ

По ее информации, трехлетнего мальчика на днях прооперировали и восстановили функцию ноги, которая была на растяжке.

Его сестра находится в детском травматологическом отделении городской клинической больницы №17. Ей сделали все необходимые процедуры, обе ее ножки находятся на вытяжке.

Напомним, утром 12 января на Окружной дороге Харькова вблизи села Черкасская Лозовая Малоданиловской общины произошло ДТП , в котором погибли трое взрослых и пострадали двое детей. Дети возрастом 2-3 года с разными травмами госпитализированы в больницу скорой и неотложной помощи Харькова.