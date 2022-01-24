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24.01.2022  09:52   Евгений Клочко

ДТП на Окружной Харькова: пострадавшему мальчику сделали операцию

Состояние детей, которые пострадали 12 января в ДТП на Окружной дороге Харькова, улучшается.


ДТП на Окружной Харькова: пострадавшему мальчику сделали операцию
Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, сообщает РЕДПОСТ.
 
По ее информации, трехлетнего мальчика на днях прооперировали и восстановили функцию ноги, которая была на растяжке.
 
Его сестра находится в детском травматологическом отделении городской клинической больницы №17. Ей сделали все необходимые процедуры, обе ее ножки находятся на вытяжке.
 
Напомним, утром 12 января на Окружной дороге Харькова вблизи села Черкасская Лозовая Малоданиловской общины произошло ДТП, в котором погибли трое взрослых и пострадали двое детей. Дети возрастом 2-3 года с разными травмами госпитализированы в больницу скорой и неотложной помощи Харькова.
 
Тэги:  дтп, окружная, дети, харьков
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