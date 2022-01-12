12.01.2022 09:39 Рита Парфенова

В ДТП Окружной под Харьковом погибли три человека (видео, фото)

Утром 12 января на Окружной дороге произошло ДТП, в котором погибли три человека и пострадали дети.

На трассе между Пятихатками и Черкасской Лозовой столкнулись легковые автомобиль Kia Optima и такси Toyota Camry, передает РЕДПОСТ.



В столкновении погиб водитель KIA, так как удар пришелся на его сторону, и водитель Camry и его пассажир. В машине такси также находились двое детей, они получили травмы. Об этом директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта сообщил KHARKIV Today.





"В Kia Optima был только мужчина — примерно 40 лет, водитель. А в такси — водитель, женщина и двое детей, скорее всего, их мама. Все взрослые погибли. Двоих детей (мальчик и девочка 2 и 3 года) отправили в больницу скорой помощи. Средней степени тяжести, нетяжелое состояние, вроде бы, жизни ничего не угрожает", — сказал Забашта.



Причины, по которым произошло ДТП, уточняются. Официальной информации от правоохранителей пока нет.