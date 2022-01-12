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12.01.2022  09:54   Евгений Клочко

Новый симптом Омикрона обнаружили британские ученые

При заражении штаммом коронавируса Омикрон такие симптомы как потеря обоняния и вкуса стали менее распространенными.

Новый симптом Омикрона
 
Одним из наиболее частых симптомов нового штамма на данный момент является чихание, сообщают британские британские ученые.
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на британское издание Express. По информации специалистов до по явления вакцинации от коронавируса с таким симптомом они еще не втречались.
 
Они также отметили, что чихание все чаще стает признаком COVID-19, но только у вакцинированных людей.
 
При этом большой разницы в симптомах Дельты и Омикрона медики не обнаружили.
 
 
“Только 50% людей испытывают три классических симптома: лихорадку, кашель и потерю обоняния или вкуса”, - сказали специалисты.
 
При этом они отметили, что обоняние и вкус теперь теряет лишь каждый пятый заболевший.
 
Напомним, штамм Омикрон чаще поражает женщин. Об этом указывает тенденция со всего мира, включая Южную Африку. 
 
Источник:   Express
 Тэги:  коронавирус, омикрон, симптомы, харьков
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