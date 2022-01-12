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12.01.2022  10:10   Евгений Клочко

В Харьковской подземке обвалился потолок вестибюля (фото)

Штукатурка с потолка обвалилась в вестибюле станции метро "Площадь Конституции" в утренний час пик.

Обвал потолка в метрополитене Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на спикера КП "Харьковский метрополитен" Алексея Битнера. По его словам, в 8:24 на станции «Площадь Конституции» произошло осыпание штукатурки с участка потолка в вестибюле.
 
На данный момент данный участок ограждён и идёт уборка. Пассажиров не задело. Жалоб и обращений нет.
 
Обвал потолка в метро Харьков
 
В свою очередь в харьковской мэрии сообщили, что выясняют все причины произошедшего.
 
Директор Департамента горсовета по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко в своем Фейсбук написал, что уже работает комиссия метрополитена, выясняет причины произошедшего.  Потолок будут дальше «обстукивать». Так же будут проверены потолки всех вестибюлей всех станций подземки. 
 
Напомним, 11 января  в результате порыва на внешних сетях водоснабжения в целях безопасности для пассажиров было временно приостановлено движение поездов на участке Холодногорско-заводской линии с 5:30 до 07:08.
 
Тэги:  метро, харьков
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