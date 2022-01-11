11.01.2022 12:53 Евгений Клочко

В харьковском метрополитене полтора часа не ходили поезда: названа предварительная причина

Электропоезда на ходили от станции метро "Гагарина" до станции "Холодная гора" полтора часа.

Как сообщил РЕДПОСТ спикер коммунального предприятия "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер, в результате порыва на внешних сетях водоснабжения в целях безопасности для пассажиров было временно приостановлено движение поездов на участке Холодногорско-заводской линии с 5:30 до 07:08.

В коммунальном предприятии "Харьковводоканал" нашему корреспонденту сообщили, что данный водогон построен строительной компанией "Жилстрой-1" и на баланс предприятия еще не передан.

Эту информацию подтвердили и в харьковской мэрии. По словам заместителя городского головы по вопросам инфраструктуры Евгения Водовозова, предварительной причиной подтопления туннеля стал порыв водогона 560 мм, принадлежащего на сегодняшний день компании "Жилстрой-1". Уровень воды в туннеле достиг такой высоты, что руководством метрополитена было принято решение об остановке движения электропоездов на данном участке с отключением контактной рельсы.

После перекрытия водогона и срабатывания дренажной системы откачки воды движение электропоездов было возобновлено.

Он также отметил, что ни один жилой дом в связи с порывом не был отключен от водоснабжения.

На данный момент график движения электропоездов на "Холодногорско-заводской" линии метрополитена полностью стабилизирован.