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11.01.2022  12:53   Евгений Клочко

В харьковском метрополитене полтора часа не ходили поезда: названа предварительная причина

Электропоезда на ходили от станции метро "Гагарина" до станции "Холодная гора" полтора часа.

Задержка поездов в метро Харькова: названа предварительная причина
 
Как сообщил РЕДПОСТ спикер коммунального предприятия "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер, в результате порыва на внешних сетях водоснабжения в целях безопасности для пассажиров было временно приостановлено движение поездов на участке Холодногорско-заводской линии с 5:30 до 07:08.
 
В коммунальном предприятии "Харьковводоканал" нашему корреспонденту сообщили, что данный водогон построен строительной компанией "Жилстрой-1" и на баланс предприятия еще не передан.
 
Эту информацию подтвердили и в харьковской мэрии. По словам заместителя городского головы по вопросам инфраструктуры Евгения Водовозова,  предварительной причиной подтопления туннеля стал порыв водогона 560 мм, принадлежащего на сегодняшний день компании "Жилстрой-1". Уровень воды в туннеле достиг такой высоты, что руководством метрополитена было принято решение об остановке движения электропоездов на данном участке с отключением контактной рельсы.
 
После перекрытия водогона и срабатывания дренажной системы откачки воды движение электропоездов было возобновлено.
 
Он также отметил, что ни один жилой дом в связи с порывом не был отключен от водоснабжения.
 
На данный момент график движения электропоездов на "Холодногорско-заводской" линии метрополитена полностью стабилизирован.
 
Тэги:  метро, харьков
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